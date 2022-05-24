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Регион
Опубликовано 24 мая 2022, 15:55

Законопроект об усилении защиты персональных данных россиян прошёл I чтение в ГД

Согласно документу, операторы должны будут незамедлительно информировать органы власти об инцидентах с принадлежащими им базами информации, в частности об утечках, а также о кибератаках.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, подразумевающий усиление защиты персональных данных россиян и ужесточение требований к операторам обработки таких данных. Об этом сообщается на сайте Думы.

Согласно документу, в закон "О персональных данных" и иные законодательные акты вносятся поправки, направленные на совершенствование правовой защищённости субъектов персональных данных, а также на усиление госконтроля в этой сфере. Так, операторы должны будут незамедлительно информировать уполномоченные органы власти об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных, в частности об утечках и кибератаках.

Вместе с тем сокращается период исполнения операторами запросов органов власти и граждан по вопросам о незаконной обработке персональных данных до десяти дней, а также устанавливается прямой запрет отказывать гражданам в оказании услуг при неготовности предоставить свои персональные и биометрические данные. Одновременно с этим вводится ограничение на обработку биометрических персональных данных несовершеннолетних. Кроме того, отмечается, что информация, содержащаяся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), может быть предоставлена третьим лицам только с согласия самого физлица.

Хакер Вакулин назвал две причины утечки баз данных крупных компаний
Хакер Вакулин назвал две причины утечки баз данных крупных компаний

Кстати, ранее Путин предложил создать государственную систему защиты информации. Российский лидер также заявил о необходимости устранить риски утечек конфиденциальных сведений и персональных данных граждан в отечественном киберпространстве.

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Николь Вербер
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