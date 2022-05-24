Законопроект об усилении защиты персональных данных россиян прошёл I чтение в ГД

Согласно документу, операторы должны будут незамедлительно информировать органы власти об инцидентах с принадлежащими им базами информации, в частности об утечках, а также о кибератаках.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, подразумевающий усиление защиты персональных данных россиян и ужесточение требований к операторам обработки таких данных. Об этом сообщается на сайте Думы.

Согласно документу, в закон "О персональных данных" и иные законодательные акты вносятся поправки, направленные на совершенствование правовой защищённости субъектов персональных данных, а также на усиление госконтроля в этой сфере. Так, операторы должны будут незамедлительно информировать уполномоченные органы власти об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных, в частности об утечках и кибератаках.

Вместе с тем сокращается период исполнения операторами запросов органов власти и граждан по вопросам о незаконной обработке персональных данных до десяти дней, а также устанавливается прямой запрет отказывать гражданам в оказании услуг при неготовности предоставить свои персональные и биометрические данные. Одновременно с этим вводится ограничение на обработку биометрических персональных данных несовершеннолетних. Кроме того, отмечается, что информация, содержащаяся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), может быть предоставлена третьим лицам только с согласия самого физлица.