Из Рады отозвали законопроект о праве офицеров ВСУ убивать дезертиров
Документ ранее раскритиковали, отметив, что радикальные шаги вызваны стремлением Киева прекратить массовое сложение оружия бойцами.
Из Верховной рады отозвали законопроект, предлагавший разрешить украинским офицерам убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ. Внесла документ в парламент депутат от президентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая.
Проект предусматривал, что "в боевой обстановке командир может применить оружие или отдать подчинённым приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему". А нардеп Безуглая предлагала отказаться от ненужной, по её оценке, оговорки — "не причиняя смерти военнослужащему". Согласно данным на сайте украинского парламента, законопроект отозван во вторник, 24 мая.
Напомним, что сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди назвала геноцидом законопроект Рады об убийстве дезертиров. Она объяснила, что массовое сложение оружия украинскими солдатами весьма беспокоит Киев, поэтому в Раде предложили напугать военных на законодательном уровне.
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