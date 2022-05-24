Из Рады отозвали законопроект о праве офицеров ВСУ убивать дезертиров

Проект предусматривал, что "в боевой обстановке командир может применить оружие или отдать подчинённым приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему". А нардеп Безуглая предлагала отказаться от ненужной, по её оценке, оговорки — "не причиняя смерти военнослужащему". Согласно данным на сайте украинского парламента, законопроект отозван во вторник, 24 мая.