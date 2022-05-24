Светлодарск перешёл под оперативный контроль ДНР

Число населённых пунктов, освобождённых подразделениями РФ и республики в ходе наступления, достигло 217.

ВС России и Народной милиции Донецкой Народной Республики взяли под оперативный контроль город Светлодарск, в населённом пункте ведётся зачистка от украинских военных. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

"В настоящее время под нашим контролем находится 217 населённых пунктов, включая Мироновский. Также под оперативный контроль наших сил перешёл Светлодарск, продолжается зачистка вражеского элемента", — уточнили в штабе.