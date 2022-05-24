Более ста добровольцев из России примкнули к казачьему движению в Донбассе

Всего в боевых действиях на Украине участвует более пяти тысяч казаков, в том числе из Сибири, Крыма и с Кубани.

Ряды казачьих военных отрядов, защищающих Донбасс в ходе спецоперации на Украине, пополнили 130 добровольцев в составе 15-го отряда "Барс". Прямо на передовой казаки единодушно проголосовали и поддержали желание воинов вступить в их войсковые подразделения.

"Отряд добровольцев теперь полностью является казачьим. Казаки с гордостью и любовью между собой называют его "Ермак". Боевое братство рождается в самом пекле боевых действий. В этом и есть начало нашей единой, общей победы!" — отметил походный атаман.

Сегодня в боевых действиях на территории Украины участвует более пяти тысяч казаков Кубани, Крыма, Дона, Оренбурга, Сибири и центральной части страны.