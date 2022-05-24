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Регион
Опубликовано 24 мая 2022, 09:11
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Бойцы ДНР ведут тяжёлые бои против ВСУ в районах Авдеевки, Горловки и Марьинки

Ранее сообщалось об активных наступательных действиях на территориях Новосёловки Второй, Красного Лимана и Авдеевки.

Бойцы Донецкой Народной Республики (ДНР) ведут тяжёлые бои против украинской армии в районах Авдеевки, а также Горловки, Марьинки и Новомарьинки, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"У нас очень тяжёлые бои идут в районе Горловки, Авдеевки, Марьинки, Новомарьинки", — заявил Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24".

Войска ДНР возобновили наступление против ВСУ в районе Авдеевки и Красного Лимана
Войска ДНР возобновили наступление против ВСУ в районе Авдеевки и Красного Лимана

Ранее стало известно, что войска России и ДНР заблокировали основные пути поставок оружия для ВСУ в Донбассе. При этом пока ещё остаются направления, по которым частично, с определёнными потерями, но всё же удаётся осуществлять немногочисленное снабжение бойцов.

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ТАСС / Александр Гармаев

Виктория Дитрих
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