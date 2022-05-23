Россия изучает план Италии по урегулированию ситуации на Украине
По словам замглавы ведомства, документ был получен российской стороной недавно.
Москва приступила к изучению плана, который предложил Рим для урегулирования ситуации вокруг Украины. Все оценки будут даны российской стороной по завершении рассмотрения инициативы, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Между Россией и Италией он [план] не обсуждается. Мы его недавно получили. Рассматриваем. Когда мы закончим рассмотрение, мы его оценим", — подчеркнул он.
Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что если сейчас не решить вопрос транспортировки украинского зерна, то мир ждёт "продовольственная война". По его словам, избежать дефицита зерновых можно с помощью создания безопасных коридоров для транспортировки с Украины по морю. В связи с этим он призвал РФ к их созданию на Чёрном море.
ТАСС / Михаил Метцель