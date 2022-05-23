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Опубликовано 23 мая 2022, 10:30

Россия изучает план Италии по урегулированию ситуации на Украине

По словам замглавы ведомства, документ был получен российской стороной недавно.

Москва приступила к изучению плана, который предложил Рим для урегулирования ситуации вокруг Украины. Все оценки будут даны российской стороной по завершении рассмотрения инициативы, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Между Россией и Италией он [план] не обсуждается. Мы его недавно получили. Рассматриваем. Когда мы закончим рассмотрение, мы его оценим", — подчеркнул он.

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Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что если сейчас не решить вопрос транспортировки украинского зерна, то мир ждёт "продовольственная война". По его словам, избежать дефицита зерновых можно с помощью создания безопасных коридоров для транспортировки с Украины по морю. В связи с этим он призвал РФ к их созданию на Чёрном море.

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ТАСС / Михаил Метцель

Татьяна Миссуми
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