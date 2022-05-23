Россия изучает план Италии по урегулированию ситуации на Украине

По словам замглавы ведомства, документ был получен российской стороной недавно.

Москва приступила к изучению плана, который предложил Рим для урегулирования ситуации вокруг Украины. Все оценки будут даны российской стороной по завершении рассмотрения инициативы, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Между Россией и Италией он [план] не обсуждается. Мы его недавно получили. Рассматриваем. Когда мы закончим рассмотрение, мы его оценим", — подчеркнул он.