Медведев назвал "потоком сознания" мирные инициативы Италии по ситуации на Украине

Причём о проекте российского соглашения давно предпочли забыть, будто его никогда и не было. Расчёт только на поток оружия и деньги от западных стран, "война до победного конца", отметил он.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что "мирные планы" Запада создаются строго в интересах НАТО и западного миропорядка, в то время как сама Украина договариваться совсем не хочет. Так он оценил итальянский план урегулирования, заметив в одном из его пунктов повод для "полноценной войны".

"Полная автономия Крыма в составе Украины. Это и вовсе прямое хамство в адрес России, угроза её территориальной целостности и повод для начала полноценной войны. В России нет и никогда не будет политической силы, которая бы согласилась даже обсуждать судьбу Крыма. Это было бы просто национальным предательством", — подчеркнул он в своём телеграм-канале.

По оценке Медведева, Запад охватил зуд создания "мирных планов", которые должны привести к урегулированию кризиса на Украине. И оно бы ничего, если бы речь шла о подготовке вариантов, хоть как-то учитывающих реалии. В действительности же речь идёт о "чистом потоке сознания европейских графоманов". Политик отметил, что всё это лишь попытка помочь Украине сохранить хоть какое-то лицо, в то время как сам Киев договариваться совсем не хочет.

При этом Медведев указал, что о российском проекте мирного соглашения давно предпочли забыть, будто его никогда и не было. По словам политика, расчёт только на поток оружия и деньги от западных стран, "война до победного конца". А если же мирные планы и предложения создаются лишь в интересах НАТО и западного миропорядка, то их нужно просто игнорировать и дальше работать на неуклонное достижение целей специальной военной "Операции Z", считает замглавы Совбеза.