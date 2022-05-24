"Следовало бы бойкотировать": Легенда мирового тенниса Макинрой назвал ошибкой отстранение россиян от Уимблдона
Турнир нынешнего сезона проведут на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 27 июня по 10 июля.
Американский теннисист Джон Макинрой, выигравший семь турниров Большого шлема и в течение 170 недель владевший титулом первой ракетки мира, считает ошибкой организаторов Уимблдона запрет на участие в турнире игроков из России и Белоруссии. Об этом сообщает Eurosport.
"Организаторы Уимблдона допустили ошибку. К тому же и рейтинговые очки с турнира сняли. Вряд ли это всё как-то поможет теннисистам. Вообще, если игроки, как и я, считают отстранение россиян и белорусов большой ошибкой, им следовало бы бойкотировать соревнования", — сказал Макинрой.
Ранее Лайф сообщал, что организаторы Уимблдона приняли решение отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в турнире на фоне событий на территории Украины. Эти санкции считают несправедливыми Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Энди Маррей и другие титулованные игроки. Из-за отстранения россиян и белорусов Уимблдон был лишён рейтинговых очков в нынешнем сезоне.
В нынешнем сезоне Уимблдонский турнир пройдёт на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 27 июня по 10 июля. Его действующими победителями являются первая ракетка мира серб Новак Джокович и австралийка Эшли Барти, уже завершившая спортивную карьеру.
Getty Images / Rob Carr
Американский теннисист Джон Макинрой