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Регион
Опубликовано 24 мая 2022, 09:51

"Следовало бы бойкотировать": Легенда мирового тенниса Макинрой назвал ошибкой отстранение россиян от Уимблдона

Турнир нынешнего сезона проведут на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 27 июня по 10 июля.

Американский теннисист Джон Макинрой, выигравший семь турниров Большого шлема и в течение 170 недель владевший титулом первой ракетки мира, считает ошибкой организаторов Уимблдона запрет на участие в турнире игроков из России и Белоруссии. Об этом сообщает Eurosport.

"Организаторы Уимблдона допустили ошибку. К тому же и рейтинговые очки с турнира сняли. Вряд ли это всё как-то поможет теннисистам. Вообще, если игроки, как и я, считают отстранение россиян и белорусов большой ошибкой, им следовало бы бойкотировать соревнования", сказал Макинрой.

Первый теннисист отказался от участия в Уимблдоне из-за лишения турнира рейтинговых очков
Первый теннисист отказался от участия в Уимблдоне из-за лишения турнира рейтинговых очков

Ранее Лайф сообщал, что организаторы Уимблдона приняли решение отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в турнире на фоне событий на территории Украины. Эти санкции считают несправедливыми Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Энди Маррей и другие титулованные игроки. Из-за отстранения россиян и белорусов Уимблдон был лишён рейтинговых очков в нынешнем сезоне.

В нынешнем сезоне Уимблдонский турнир пройдёт на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 27 июня по 10 июля. Его действующими победителями являются первая ракетка мира серб Новак Джокович и австралийка Эшли Барти, уже завершившая спортивную карьеру.

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Getty Images / Rob Carr

Американский теннисист Джон Макинрой

Роман Фейгин
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