"Следовало бы бойкотировать": Легенда мирового тенниса Макинрой назвал ошибкой отстранение россиян от Уимблдона

Турнир нынешнего сезона проведут на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 27 июня по 10 июля.

Американский теннисист Джон Макинрой, выигравший семь турниров Большого шлема и в течение 170 недель владевший титулом первой ракетки мира, считает ошибкой организаторов Уимблдона запрет на участие в турнире игроков из России и Белоруссии. Об этом сообщает Eurosport.

"Организаторы Уимблдона допустили ошибку. К тому же и рейтинговые очки с турнира сняли. Вряд ли это всё как-то поможет теннисистам. Вообще, если игроки, как и я, считают отстранение россиян и белорусов большой ошибкой, им следовало бы бойкотировать соревнования", — сказал Макинрой.

Ранее Лайф сообщал, что организаторы Уимблдона приняли решение отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в турнире на фоне событий на территории Украины. Эти санкции считают несправедливыми Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Энди Маррей и другие титулованные игроки. Из-за отстранения россиян и белорусов Уимблдон был лишён рейтинговых очков в нынешнем сезоне.