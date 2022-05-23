Первый теннисист отказался от участия в Уимблдоне из-за лишения турнира рейтинговых очков

В этом сезоне турнир на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета пройдёт с 27 июня по 10 июля.

162-я ракетка мира француз Люка Пуй стал первым теннисистом, отказавшимся от участия в Уимблдоне из-за того, что турнир был лишён рейтинговых очков из-за отстранения представителей России и Белоруссии. Об этом сообщает L'Equipe.

"Сначала я решил не играть на Уимблдоне. Потом засомневался и заявился на турниры, проходящие на травяном покрытии. Но сейчас я всё же склоняюсь к тому, чтобы пропустить эти соревнования. Прекрасно понимаю, как разочарованы россияне, но теперь ситуация стала несправедливой вообще для всех. Мы не должны расплачиваться за всё это", — сказал Пуй.

Ранее Лайф сообщал, что организаторы Уимблдона приняли решение отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в турнире на фоне событий на территории Украины. Эти санкции считают несправедливыми Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Энди Маррей и другие титулованные игроки. Из-за отстранения россиян и белорусов Уимблдон был лишён рейтинговых очков в нынешнем сезоне.