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Регион
Опубликовано 20 мая 2022, 15:24

"Большинство не за нас": Теннисист Хачанов рассказал об осуждении другими игроками отстранения россиян от Уимблдона

Период проведения турнира этого сезона на кортах Всеанглийского клуба — с 27 июня по 10 июля.

Российский теннисист Карен Хачанов заявил, что большинство иностранных игроков не согласны с решением Уимблдона отстранить россиян от выступления на турнире в нынешнем сезоне. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Теннис — индивидуальный вид спорта, каждый думает о себе. Думает не в общем о сложившейся ситуации и не о будущем, а о конкретном случае: как он сыграл в том году, что он может сыграть и заработать в этом. Что, в принципе, и нормально. Большинство не за нас, а за то, что Уимблдон принял неправильное решение. Они с ним не согласны из-за дискриминации, что нас отстранили", — сказал Хачанов.

"Деликатная ситуация": Экс первая ракетка мира Энен выступила против отстранения россиян от Уимблдона
"Деликатная ситуация": Экс первая ракетка мира Энен выступила против отстранения россиян от Уимблдона

Ранее Лайф сообщал, что организаторы Уимблдона приняли решение отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в турнире на фоне событий на территории Украины. Эти санкции считают несправедливыми Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Энди Маррей и другие титулованные игроки.

В нынешнем сезоне Уимблдонский турнир пройдёт на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 27 июня по 10 июля. Его действующими победителями являются первая ракетка мира серб Новак Джокович и австралийка Эшли Барти, уже завершившая спортивную карьеру.

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АТР

Роман Фейгин
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