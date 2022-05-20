"Большинство не за нас": Теннисист Хачанов рассказал об осуждении другими игроками отстранения россиян от Уимблдона

"Теннис — индивидуальный вид спорта, каждый думает о себе. Думает не в общем о сложившейся ситуации и не о будущем, а о конкретном случае: как он сыграл в том году, что он может сыграть и заработать в этом. Что, в принципе, и нормально. Большинство не за нас, а за то, что Уимблдон принял неправильное решение. Они с ним не согласны из-за дискриминации, что нас отстранили", — сказал Хачанов.