СМИ: Генералов ВСУ накажут за отступление из Светлодарска без разрешения Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины
Среди прорабатываемых вариантов возможна отправка некоторых военных в отставку, когда события в Донбассе перейдут в заключительную фазу и "нужно будет свалить на кого-то все неудачи".
В Киеве рассматривают варианты наказания генералов ВСУ за отступление из Светлодарска без согласования с руководством страны. Об этом пишет издание "Военное обозрение" со ссылкой на украинские источники.
По их данным, решение генералов об отступлении не было согласовано с президентом Украины Владимиром Зеленским и его иностранными советниками. И сейчас власти Незалежной прорабатывают разные варианты наказания, среди которых возможна отправка некоторых офицеров в отставку. Уточняется, что всё произойдёт тогда, когда события в Донбассе перейдут в заключительную фазу и "нужно будет свалить на кого-то все неудачи". Кроме того, не исключены и аресты с обвинением в пособничестве противнику.
Как писал Лайф, сегодня на здании Администрации Светлодарска в Донбассе подняли флаг России. Позже в штабе территориальной обороны ДНР уточнили, что ВС России и Народной милиции Донецкой Народной Республики взяли город под оперативный контроль, в населённом пункте началась зачистка от украинских военных.