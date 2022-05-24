СМИ: Генералов ВСУ накажут за отступление из Светлодарска без разрешения Зеленского

Среди прорабатываемых вариантов возможна отправка некоторых военных в отставку, когда события в Донбассе перейдут в заключительную фазу и "нужно будет свалить на кого-то все неудачи".

В Киеве рассматривают варианты наказания генералов ВСУ за отступление из Светлодарска без согласования с руководством страны. Об этом пишет издание "Военное обозрение" со ссылкой на украинские источники.

По их данным, решение генералов об отступлении не было согласовано с президентом Украины Владимиром Зеленским и его иностранными советниками. И сейчас власти Незалежной прорабатывают разные варианты наказания, среди которых возможна отправка некоторых офицеров в отставку. Уточняется, что всё произойдёт тогда, когда события в Донбассе перейдут в заключительную фазу и "нужно будет свалить на кого-то все неудачи". Кроме того, не исключены и аресты с обвинением в пособничестве противнику.