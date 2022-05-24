В России ограничили доступ к сайту "Интерфакс-Украина"

На портале были опубликованы ложные сведения о способах ведения боевых действий войсками РФ.

Доступ к сайту информационного агентства "Интерфакс-Украина" ограничили в России по требованию Генпрокуратуры РФ из-за публикации фейков о проведении "Операции Z" на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора в ответ на запрос ТАСС.

В ведомстве назвали причиной такого шага размещение на сайте материалов, содержащих "ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, способах ведения боевых действий (атаки на мирное население, удары по объектам гражданской инфраструктуры), количественных потерях Вооружённых сил РФ и жертвах среди мирного населения".

По данным сервиса Роскомнадзора, для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в Интернете была заблокирована только одна страница портала агентства.