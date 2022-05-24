Сивков заявил о риске войны РФ и НАТО при отправке британских эсминцев в Одессу "за зерном"

Прикрываясь сопровождением судов с пшеницей, боевые корабли могут быть использованы для передачи тяжёлого вооружения и бронетехники Украине, считает аналитик.

Военный эксперт Константин Сивков заявил, что отправка эсминцев НАТО в акватории Чёрного моря для "деблокирования" и сопровождения судов с зерном из Одессы может стать причиной дополнительной напряжённости.

"Если боевые корабли НАТО войдут в Чёрное море, может быть спровоцирован инцидент, в результате которого произойдёт огневое соприкосновение ВМФ России и сил НАТО", — сказал он в беседе с изданием "Взгляд".

По мнению Сивкова, прикрываясь сопровождением судов с зерном, британские эсминцы могут быть использованы для передачи тяжёлого вооружения и бронетехники Украине. Кроме того, он отметил и заинтересованность Запада в возвращении кораблей США, Британии и других ведущих стран НАТО в порты Чёрного моря. При этом в случае конфликта с ВМФ РФ эксперт увидел два варианта развития событий.

Так, при первом корабли альянса могут спровоцировать Россию и нанести удары по войскам, в результате чего последует зеркальный ответ Москвы. При втором же британские эсминцы могут нарушить территориальные воды РФ, а в ответ на требования покинуть их откроют огонь по российским военным. В итоге натовские суда будут уничтожены, что послужит поводом для начала полномасштабного столкновения России и Североатлантического альянса, которое очень быстро перейдёт в ядерную фазу, считает аналитик.