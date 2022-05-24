Канада решила направить Украине свыше 20 тысяч снарядов для гаубиц M777
Пакет военной помощи, которая прибудет в Незалежную в ближайшее время, оценивается в 98 миллионов канадских долларов (76,3 миллиона долларов США).
Глава канадского Минобороны Анита Ананд объявила о решении отправить Украине партию из более чем 20 тысяч снарядов для 155-миллиметровых гаубиц M777.
"Сегодня я объявляю об очередном пакете канадской военной помощи Украине. Я могу подтвердить, что Канада закупила более 20 тыс. 155-миллиметровых снарядов", — сказала она во время посещения провинции Британская Колумбия.
Министр отметила, что снаряды предназначены для ранее поставленных на Украину западными странами гаубиц М777. Ананд также отметила, что они прибудут в страну уже в самое ближайшее время. При этом известно, что данная партия военной помощи оценивается в 98 миллионов канадских долларов (76,3 миллиона долларов США).
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кёрби сообщал, что США обучили более 200 украинских военнослужащих обращению с американскими гаубицами. Кроме того, 15 бойцов обучили использованию радаров, 60 военных прошли тренировку по использованию БПМ М113.