Канада решила направить Украине свыше 20 тысяч снарядов для гаубиц M777

Пакет военной помощи, которая прибудет в Незалежную в ближайшее время, оценивается в 98 миллионов канадских долларов (76,3 миллиона долларов США).

Глава канадского Минобороны Анита Ананд объявила о решении отправить Украине партию из более чем 20 тысяч снарядов для 155-миллиметровых гаубиц M777.

"Сегодня я объявляю об очередном пакете канадской военной помощи Украине. Я могу подтвердить, что Канада закупила более 20 тыс. 155-миллиметровых снарядов", — сказала она во время посещения провинции Британская Колумбия.

Министр отметила, что снаряды предназначены для ранее поставленных на Украину западными странами гаубиц М777. Ананд также отметила, что они прибудут в страну уже в самое ближайшее время. При этом известно, что данная партия военной помощи оценивается в 98 миллионов канадских долларов (76,3 миллиона долларов США).