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Регион
Опубликовано 24 мая 2022, 17:40
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Канада решила направить Украине свыше 20 тысяч снарядов для гаубиц M777

Пакет военной помощи, которая прибудет в Незалежную в ближайшее время, оценивается в 98 миллионов канадских долларов (76,3 миллиона долларов США).

Глава канадского Минобороны Анита Ананд объявила о решении отправить Украине партию из более чем 20 тысяч снарядов для 155-миллиметровых гаубиц M777.

"Сегодня я объявляю об очередном пакете канадской военной помощи Украине. Я могу подтвердить, что Канада закупила более 20 тыс. 155-миллиметровых снарядов", — сказала она во время посещения провинции Британская Колумбия.

Министр отметила, что снаряды предназначены для ранее поставленных на Украину западными странами гаубиц М777. Ананд также отметила, что они прибудут в страну уже в самое ближайшее время. При этом известно, что данная партия военной помощи оценивается в 98 миллионов канадских долларов (76,3 миллиона долларов США).

Без шансов уцелеть: Появилось видео разгрома американских гаубиц M777 российской батареей самоходок "Гиацинт-С"
Без шансов уцелеть: Появилось видео разгрома американских гаубиц M777 российской батареей самоходок "Гиацинт-С"

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кёрби сообщал, что США обучили более 200 украинских военнослужащих обращению с американскими гаубицами. Кроме того, 15 бойцов обучили использованию радаров, 60 военных прошли тренировку по использованию БПМ М113.

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Николь Вербер
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