Жена командира "Азова" назвала удовлетворительными условия его содержания в плену
По словам Екатерины Прокопенко, боевиков кормят, поят и не применяют к ним насилие. Все они находятся в Донецкой Народной Республике, многие — в больницах, но в РФ никого не вывозили.
Сложивший оружие и сдавшийся в плен командир националистического полка "Азов" Денис Прокопенко рассказал своей супруге об условиях содержания. Слова женщины приводит The Guardian.
"Он сказал, что с ним всё в порядке, и спросил, как я", — сказала Екатерина Прокопенко.
Она добавила, что условия содержания пленных более или менее удовлетворительные. Их кормят, поят, и за этот короткий период они не подвергались насилию. Большинство боевиков находится в Оленевке в ДНР, ещё часть — в больнице города Новоазовска. Супруга командира уточнила, что, насколько ей известно, никого из пленных не вывезли в Россию.
Ранее Лайф сообщал, что территория завода "Азовсталь" в Мариуполе, где находились в том числе представители "Азова", была полностью освобождена. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 20 мая доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината.
Кадр видео из телеграм-канала "Азова"