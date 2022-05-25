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Регион
Опубликовано 25 мая 2022, 08:11
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Жена командира "Азова" назвала удовлетворительными условия его содержания в плену

По словам Екатерины Прокопенко, боевиков кормят, поят и не применяют к ним насилие. Все они находятся в Донецкой Народной Республике, многие — в больницах, но в РФ никого не вывозили.

Сложивший оружие и сдавшийся в плен командир националистического полка "Азов" Денис Прокопенко рассказал своей супруге об условиях содержания. Слова женщины приводит The Guardian.

"Он сказал, что с ним всё в порядке, и спросил, как я", — сказала Екатерина Прокопенко.

Она добавила, что условия содержания пленных более или менее удовлетворительные. Их кормят, поят, и за этот короткий период они не подвергались насилию. Большинство боевиков находится в Оленевке в ДНР, ещё часть — в больнице города Новоазовска. Супруга командира уточнила, что, насколько ей известно, никого из пленных не вывезли в Россию.

С боеприпасами и красной икрой: Командирское лежбище в бункере "Азовстали" сняли на видео
С боеприпасами и красной икрой: Командирское лежбище в бункере "Азовстали" сняли на видео

Ранее Лайф сообщал, что территория завода "Азовсталь" в Мариуполе, где находились в том числе представители "Азова", была полностью освобождена. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 20 мая доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината.

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Кадр видео из телеграм-канала "Азова"

Артур Лапсаков
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