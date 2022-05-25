Жена командира "Азова" назвала удовлетворительными условия его содержания в плену

По словам Екатерины Прокопенко, боевиков кормят, поят и не применяют к ним насилие. Все они находятся в Донецкой Народной Республике, многие — в больницах, но в РФ никого не вывозили.

Сложивший оружие и сдавшийся в плен командир националистического полка "Азов" Денис Прокопенко рассказал своей супруге об условиях содержания. Слова женщины приводит The Guardian.

"Он сказал, что с ним всё в порядке, и спросил, как я", — сказала Екатерина Прокопенко.