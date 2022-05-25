Минобороны опубликовало видео работы экипажей вертолётов Ка-52 на Украине

В ходе проведения военной спецоперации армейская авиация РФ также сопровождает колонны, доставляет десант, грузы и участвует в авиационной поддержке подразделений.

Уничтожение армейской авиацией РФ опорных пунктов ВСУ. Видео © Telegram

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолётов Ка-52 по опорным пунктам Вооружённых сил Украины.

Ракеты были выпущены по обнаруженным укреплённым пунктам подразделений ВСУ с дистанции более пяти километров. В результате были ликвидированы пункт управления и бронетехника украинских подразделений.

Отмечается, что в ходе проведения спецоперации российская армейская авиация также сопровождает колонны, доставляет десант, военные грузы и участвует в авиационной поддержке подразделений.