Кадыров: Российские военные зашли в Лисичанск

Также, по его словам, войска "почти зашли в Северодонецк", об оперативном окружении которого сегодня сообщали в Народной милиции ЛНР.

Кадыров: Российские войска зашли в Лисичанск. Видео © t.me/RKadyrov_95

Российские войска зашли в город Лисичанск и почти зашли в Северодонецк в Луганской области, об этом в своём телеграм-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В Северодонецк они почти зашли, в Лисичанск тоже, несут потери "шайтаны" — паника у них", — сказал Кадыров.