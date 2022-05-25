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Опубликовано 25 мая 2022, 16:43
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Кадыров: Российские военные зашли в Лисичанск

Также, по его словам, войска "почти зашли в Северодонецк", об оперативном окружении которого сегодня сообщали в Народной милиции ЛНР.

Кадыров: Российские войска зашли в Лисичанск. Видео © t.me/RKadyrov_95

Российские войска зашли в город Лисичанск и почти зашли в Северодонецк в Луганской области, об этом в своём телеграм-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В Северодонецк они почти зашли, в Лисичанск тоже, несут потери "шайтаны" — паника у них", — сказал Кадыров.

Народная милиция ЛНР: Золотое и Горское попали в оперативное окружение
Народная милиция ЛНР: Золотое и Горское попали в оперативное окружение

А ранее сегодня в Народной милиции ЛНР заявили, что Северодонецк находится в оперативном окружении: войска республики с трёх сторон плотно закрыли этот город. Всего же, по последним данным, под контролем сил ДНР и ЛНР находится 219 населённых пунктов.

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ТАСС / Елена Афонина

Александра Вишнякова
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