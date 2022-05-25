Кадыров: Российские военные зашли в Лисичанск
Также, по его словам, войска "почти зашли в Северодонецк", об оперативном окружении которого сегодня сообщали в Народной милиции ЛНР.
Кадыров: Российские войска зашли в Лисичанск. Видео © t.me/RKadyrov_95
Российские войска зашли в город Лисичанск и почти зашли в Северодонецк в Луганской области, об этом в своём телеграм-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"В Северодонецк они почти зашли, в Лисичанск тоже, несут потери "шайтаны" — паника у них", — сказал Кадыров.
А ранее сегодня в Народной милиции ЛНР заявили, что Северодонецк находится в оперативном окружении: войска республики с трёх сторон плотно закрыли этот город. Всего же, по последним данным, под контролем сил ДНР и ЛНР находится 219 населённых пунктов.
ТАСС / Елена Афонина