Путин одобрил идею о региональной помощи детям погибших и раненых участников "Операции Z"

"Уверен, что здесь не такая большая нагрузка, и, если в регионе это сделать можно, а я исхожу из того, что это можно, то это будет хорошим дополнением к тем мерам поддержки, которые реализуются на федеральном уровне", — подчеркнул российский лидер, выступая на заседании Госсовета.