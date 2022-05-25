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Регион
Опубликовано 25 мая 2022, 16:24

Путин одобрил идею о региональной помощи детям погибших и раненых участников "Операции Z"

Глава государства в ходе заседания Госсовета подчеркнул, что данная инициатива будет хорошим дополнением к тем мерам поддержки, которые реализуются на федеральном уровне.

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею оказания регионами дополнительной поддержки детям военных, погибших или получивших ранения в ходе "Операции Z" на Украине.

Комментируя соответствующее предложение губернатора Приморского края Олега Кожемяко, глава государства попросил передать данную инициативу в свою администрацию.

"Уверен, что здесь не такая большая нагрузка, и, если в регионе это сделать можно, а я исхожу из того, что это можно, то это будет хорошим дополнением к тем мерам поддержки, которые реализуются на федеральном уровне", — подчеркнул российский лидер, выступая на заседании Госсовета.

Путин: Ко всем участникам "Операции Z" на Украине нужно относиться как к героям
Путин: Ко всем участникам "Операции Z" на Украине нужно относиться как к героям

Ранее Лайф писал, что Владимир Путин пообщался с раненными в ходе спецоперации на Украине военными. В ходе визита глава государства также оценил условия, в которых проходят лечение российские солдаты.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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