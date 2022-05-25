Путин одобрил идею о региональной помощи детям погибших и раненых участников "Операции Z"
Глава государства в ходе заседания Госсовета подчеркнул, что данная инициатива будет хорошим дополнением к тем мерам поддержки, которые реализуются на федеральном уровне.
Российский лидер Владимир Путин поддержал идею оказания регионами дополнительной поддержки детям военных, погибших или получивших ранения в ходе "Операции Z" на Украине.
Комментируя соответствующее предложение губернатора Приморского края Олега Кожемяко, глава государства попросил передать данную инициативу в свою администрацию.
"Уверен, что здесь не такая большая нагрузка, и, если в регионе это сделать можно, а я исхожу из того, что это можно, то это будет хорошим дополнением к тем мерам поддержки, которые реализуются на федеральном уровне", — подчеркнул российский лидер, выступая на заседании Госсовета.
Ранее Лайф писал, что Владимир Путин пообщался с раненными в ходе спецоперации на Украине военными. В ходе визита глава государства также оценил условия, в которых проходят лечение российские солдаты.