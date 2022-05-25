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Регион
Опубликовано 25 мая 2022, 14:53

МВД Запорожья исключило возвращение Херсонской и Запорожской областей в состав Украины

В ведомстве подчеркнули, что именно Российская армия освободила жителей регионов и позволила им стать полноценными гражданами РФ.

Запорожская и Херсонская области не вернутся в состав Украины. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного управления Министерства внутренних дел по Запорожской области Алексей Селиванов.

"[Жители Запорожской и Херсонской областей] получают возможность трудиться, получать образование на всей территории великой державы, прописываться на её территории, получать все социальные льготы и выплаты. Это означает, что Запорожская и Херсонская области уже не вернутся в состав Украины", — сказал он.

Селиванов подчеркнул, что именно Российская армия освободила людей и позволила им стать "равноправными, полноценными российскими гражданами".

Власти Херсонской области сообщили о первых заявлениях от жителей на гражданство РФ
Власти Херсонской области сообщили о первых заявлениях от жителей на гражданство РФ

Напомним, что Путин упростил порядок приёма в гражданство РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей. Срок рассмотрения заявлений от них и принятия решений не должен превышать трёх месяцев.

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ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Никита Осипов
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