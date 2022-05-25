МВД Запорожья исключило возвращение Херсонской и Запорожской областей в состав Украины
В ведомстве подчеркнули, что именно Российская армия освободила жителей регионов и позволила им стать полноценными гражданами РФ.
Запорожская и Херсонская области не вернутся в состав Украины. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного управления Министерства внутренних дел по Запорожской области Алексей Селиванов.
"[Жители Запорожской и Херсонской областей] получают возможность трудиться, получать образование на всей территории великой державы, прописываться на её территории, получать все социальные льготы и выплаты. Это означает, что Запорожская и Херсонская области уже не вернутся в состав Украины", — сказал он.
Селиванов подчеркнул, что именно Российская армия освободила людей и позволила им стать "равноправными, полноценными российскими гражданами".
Напомним, что Путин упростил порядок приёма в гражданство РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей. Срок рассмотрения заявлений от них и принятия решений не должен превышать трёх месяцев.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY