В ведомстве подчеркнули, что именно Российская армия освободила жителей регионов и позволила им стать полноценными гражданами РФ.

Запорожская и Херсонская области не вернутся в состав Украины. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного управления Министерства внутренних дел по Запорожской области Алексей Селиванов.

"[Жители Запорожской и Херсонской областей] получают возможность трудиться, получать образование на всей территории великой державы, прописываться на её территории, получать все социальные льготы и выплаты. Это означает, что Запорожская и Херсонская области уже не вернутся в состав Украины", — сказал он.

Селиванов подчеркнул, что именно Российская армия освободила людей и позволила им стать "равноправными, полноценными российскими гражданами".