ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 мая 2022, 14:53
13285

Путин призвал пересчитать выплаты участникам спецоперации из-за снижения курса доллара

Он также поручил правительству оперативно реагировать на потребности военной медицины и поддерживать военнослужащих, получивших ранения.

Путин призвал пересчитать выплаты участникам спецоперации из-за снижения курса доллара. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин на президиуме Госсовета призвал пересчитать выплаты участникам спецоперации на Украине из-за снижения курса доллара.

"Некоторый пересчёт делаем, они получают выплаты — как находящиеся за границей. Нужно увеличить выплаты, потому что всё приравнено к курсу доллара, а доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется. Нужно пересчитать!" — подчеркнул глава государства.

Он также поручил правительству оперативно реагировать на потребности военной медицины и поддерживать военнослужащих, получивших ранения.

"Я прошу правительство обратить внимание всё-таки на медицинскую сторону дела и чувствовать и понимать, что там происходит. Если что-то нужно, следует оперативно, быстро и эффективно реагировать на любые потребности военной медицины", — добавил он.

"Хотите служить? Будете!": Путин пообщался с военным, который после ранения рвётся на передовую
"Хотите служить? Будете!": Путин пообщался с военным, который после ранения рвётся на передовую

А ранее сегодня президент лично приехал в военный госпиталь и пообщался с российскими солдатами и офицерами, получившими ранения в ходе специальной военной операции на Украине.


BannerImage

LIFE

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar