Он также поручил правительству оперативно реагировать на потребности военной медицины и поддерживать военнослужащих, получивших ранения.

Путин призвал пересчитать выплаты участникам спецоперации из-за снижения курса доллара. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин на президиуме Госсовета призвал пересчитать выплаты участникам спецоперации на Украине из-за снижения курса доллара.

"Некоторый пересчёт делаем, они получают выплаты — как находящиеся за границей. Нужно увеличить выплаты, потому что всё приравнено к курсу доллара, а доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется. Нужно пересчитать!" — подчеркнул глава государства.

Он также поручил правительству оперативно реагировать на потребности военной медицины и поддерживать военнослужащих, получивших ранения.

"Я прошу правительство обратить внимание всё-таки на медицинскую сторону дела и чувствовать и понимать, что там происходит. Если что-то нужно, следует оперативно, быстро и эффективно реагировать на любые потребности военной медицины", — добавил он.