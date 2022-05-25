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Опубликовано 25 мая 2022, 14:08

"Здравия желаю!": Путин пообщался с раненными в ходе спецоперации на Украине военными

В ходе визита глава государства также оценил условия, в которых проходят лечение российские солдаты.

Путин навестил раненных в ходе "Операции Z" военнослужащих. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

Президент России Владимир Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка. Вместе с ним в медучреждение также прибыл глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Глава государства встретился с военнослужащими, которые получили ранения в ходе спецоперации на Украине, пообщался с ними и оценил условия, в которых проходят лечение солдаты.

Путин сегодня посетит в госпитале российских военных, раненных в ходе спецоперации
Путин сегодня посетит в госпитале российских военных, раненных в ходе спецоперации

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу уже приезжал в этот же госпиталь. В ходе визита он вручил государственные награды солдатам, которые отличились во время спецоперации на Украине.

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Telegram / "Кремль. Новости"

Максим Плетнёв
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