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Регион
Опубликовано 25 мая 2022, 13:41
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Путин посетил в госпитале российских военных, раненных в ходе спецоперации

Ранее сегодня такой визит анонсировал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин приехал в госпиталь к военнослужащим, которые были ранены в ходе спецоперации на Украине и в Донбассе. Первые кадры общения главы государства с военными опубликовал корреспондент телеканала "Россия 1" Павел Зарубин.

Путин посетил в госпитале российских военных, раненных в ходе спецоперации. Видео © "Россия 1"/ телеграм-канал zarubinreporter

На видео попал следующий диалог:

— Сын Артём?

— Артём.

— Годик ему?

— 9 месяцев.

— Папой гордиться будет!

Григорий Лепс посетил раненных в ходе "Операции Z" на Украине военных
Григорий Лепс посетил раненных в ходе "Операции Z" на Украине военных

А ранее в госпиталь к российским военным приезжал министр обороны Сергей Шойгу. В марте в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка он вручил государственные награды отличившимся во время спецоперации на Украине: звезду Героя России, орден Мужества и десять медалей "За отвагу".

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"Россия 1"м/ телеграм-канал zarubinreporter

Александра Вишнякова
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