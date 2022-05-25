Путин посетил в госпитале российских военных, раненных в ходе спецоперации
Ранее сегодня такой визит анонсировал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин приехал в госпиталь к военнослужащим, которые были ранены в ходе спецоперации на Украине и в Донбассе. Первые кадры общения главы государства с военными опубликовал корреспондент телеканала "Россия 1" Павел Зарубин.
Путин посетил в госпитале российских военных, раненных в ходе спецоперации. Видео © "Россия 1"/ телеграм-канал zarubinreporter
На видео попал следующий диалог:
— Сын Артём?
— Артём.
— Годик ему?
— 9 месяцев.
— Папой гордиться будет!
А ранее в госпиталь к российским военным приезжал министр обороны Сергей Шойгу. В марте в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка он вручил государственные награды отличившимся во время спецоперации на Украине: звезду Героя России, орден Мужества и десять медалей "За отвагу".
"Россия 1"м/ телеграм-канал zarubinreporter