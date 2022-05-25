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Регион
Опубликовано 25 мая 2022, 13:21

Власти Херсонской области сообщили о первых заявлениях от жителей на гражданство РФ

В военно-гражданской администрации региона подчеркнули, что этого события в регионе ждали многие люди.

Первые жители Херсонской области уже подали заявления на гражданство Российской Федерации. Об этом в эфире Первого канала заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

"Этого события, этой возможности очень многие жители нашей области ждали, поэтому задавали вопросы, уже заявления идут в военно-гражданскую администрацию", — сказал он.

Отделение российского банка в ближайшее время откроется в Херсоне
Отделение российского банка в ближайшее время откроется в Херсоне

Ранее Лайф писал, что Путин упростил порядок приёма в гражданство РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей. Срок рассмотрения заявлений от них и принятия решений не должен превышать трёх месяцев.

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Getty Images

Никита Осипов
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