Власти Херсонской области сообщили о первых заявлениях от жителей на гражданство РФ
В военно-гражданской администрации региона подчеркнули, что этого события в регионе ждали многие люди.
Первые жители Херсонской области уже подали заявления на гражданство Российской Федерации. Об этом в эфире Первого канала заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.
"Этого события, этой возможности очень многие жители нашей области ждали, поэтому задавали вопросы, уже заявления идут в военно-гражданскую администрацию", — сказал он.
Ранее Лайф писал, что Путин упростил порядок приёма в гражданство РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей. Срок рассмотрения заявлений от них и принятия решений не должен превышать трёх месяцев.
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