Власти Херсонской области сообщили о первых заявлениях от жителей на гражданство РФ

В военно-гражданской администрации региона подчеркнули, что этого события в регионе ждали многие люди.

Первые жители Херсонской области уже подали заявления на гражданство Российской Федерации. Об этом в эфире Первого канала заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

"Этого события, этой возможности очень многие жители нашей области ждали, поэтому задавали вопросы, уже заявления идут в военно-гражданскую администрацию", — сказал он.