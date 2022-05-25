Народная милиция ЛНР: Золотое и Горское попали в оперативное окружение

Действия сил республики способствуют дальнейшему продвижению НМ ДНР в сторону Артёмовска, куда "практически все украинские войска пытаются бежать".

Населённые пункты Золотое и Горское Луганской Народной Республики попали в оперативное окружение. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.

"[Посёлок] Тошковка (взятый накануне под контроль ЛНР. — Прим. Лайфа) позволяет брать населённые пункты Золотое и Горское в оперативное окружение", — сказал он.

Марочко уточнил, что действия сил республики способствуют дальнейшему продвижению НМ ДНР в сторону Артёмовска, куда "практически все украинские войска пытаются бежать".