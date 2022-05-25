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Опубликовано 25 мая 2022, 12:51

Захарова: Пленные боевики с "Азовстали" не подвергаются пыткам и истязаниям

Россия и ДНР строго соблюдают международно-правовые нормы в сфере гуманитарного права, а раненые военнопленные получают медицинскую помощь, добавила дипломат.

Сложившие оружие и сдавшиеся в плен боевики с "Азовстали" не подвергаются пыткам и истязаниям. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В отличие от наших бойцов, которые попали не в руки, а в лапы киевского режима, те, кто сдался на "Азовстали", не подвергаются пыткам, истязаниям, унижению человеческого достоинства и так далее", — сказала она на брифинге.

Россия, как и Донецкая Народная Республика, строго соблюдает международно-правовые нормы в сфере гуманитарного права, уточнила дипломат, заметив, что раненые военные получают необходимое лечение. При этом Захарова заверила, что все причастные к военным преступлениям понесут заслуженное наказание, которое вынесет трибунал.

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ряд стран дал согласие на участие в международном трибунале над неонацистами. При этом он считает, что перед основным судом нужно провести ряд промежуточных, как это было после Великой Отечественной войны.

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Кадр из видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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