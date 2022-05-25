Захарова: Киев до сих пор не ответил на предложения России по мирному договору от 15 апреля

Вместе с тем украинские власти прервали переговоры с российской стороной по урегулированию ситуации в Незалежной, подчеркнула представитель МИД РФ.

Власти Украины до сих пор не ответили на предложения России по тексту проекта договора от 15 апреля. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Могу констатировать, что Киев прервал переговоры по урегулированию ситуации на Украине и до сих пор не ответил на российские предложения по тексту проекта договора от 15 апреля", — сказала она.