Захарова: Киев до сих пор не ответил на предложения России по мирному договору от 15 апреля
Вместе с тем украинские власти прервали переговоры с российской стороной по урегулированию ситуации в Незалежной, подчеркнула представитель МИД РФ.
Власти Украины до сих пор не ответили на предложения России по тексту проекта договора от 15 апреля. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Могу констатировать, что Киев прервал переговоры по урегулированию ситуации на Украине и до сих пор не ответил на российские предложения по тексту проекта договора от 15 апреля", — сказала она.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не получали формулировок итальянского плана по урегулированию на Украине. При этом он подчеркнул, что власти "видели, читали и слышали" параметры, которые анонсировались в средствах массовой информации.
Telegram / Мария Захарова