Захарова: Рано говорить о конкретных контрмерах на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Официальный представитель МИД РФ напомнила о неоднократных предупреждениях Москвы об ответных мерах политического, экономического и военно-технического характера на решения этих стран.
Пока говорить о конкретных российских контрмерах на вступление Финляндии и Швеции в НАТО преждевременно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат напомнила: Москва неоднократно заявляла, что вступление Хельсинки, которые ранее придерживались политики военного неприсоединения, и Стокгольма в альянс не останется без ответных мер политического, экономического и военно-технического характера в целях обеспечения своей безопасности.
"Пока об этих конкретных мерах, конкретном их содержании говорить преждевременно", — сказала Захарова в ходе брифинга.
Как уже сообщал Лайф, 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. В Кремле предупредили, что такой шаг Хельсинки и Стокгольма не укрепит архитектуру безопасности в Европе и чреват последствиями.
VK / МИД России