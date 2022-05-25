Захарова: Рано говорить о конкретных контрмерах на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Официальный представитель МИД РФ напомнила о неоднократных предупреждениях Москвы об ответных мерах политического, экономического и военно-технического характера на решения этих стран.

Пока говорить о конкретных российских контрмерах на вступление Финляндии и Швеции в НАТО преждевременно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила: Москва неоднократно заявляла, что вступление Хельсинки, которые ранее придерживались политики военного неприсоединения, и Стокгольма в альянс не останется без ответных мер политического, экономического и военно-технического характера в целях обеспечения своей безопасности.

"Пока об этих конкретных мерах, конкретном их содержании говорить преждевременно", — сказала Захарова в ходе брифинга.