"Без него проживём": В Турции задумались о выходе из НАТО из-за Швеции и Финляндии

Там назвали одобрение заявок на вступление скандинавских стран в альянс согласием с "врагами Анкары".

НАТО должно выполнить требования Турции относительно вступления Швеции и Финляндии в альянс, иначе Анкара поставит вопрос о выходе из организации, пишет Anadolu со ссылкой на депутата турецкого парламента Девлета Бахчели, соратника президента страны Реджепа Эрдогана.

"Даже выход из НАТО должен быть поставлен на повестку дня как альтернативный выбор, если обстоятельства станут неразрешимыми... Турция не находится в безвыходной ситуации, у неё есть варианты. Как жили мы без НАТО, так и без него проживём" , — заявил депутат турецкого парламента от союзной президенту Эрдогану Партии националистического движения.

Кроме того, Девлет Бахчели обвинил альянс в неуважении к Турции и предложил создать альтернативу Североатлантическому альянсу для тюркских и исламских стран. По мнению политика, Стокгольм финансирует терроризм через Рабочую партию Курдистана (РПК) и оказывает ей военную помощь. Кроме того, парламентарий обвинил Швецию и Финляндию в поддержке оппозиционного действующей власти в Турции движения проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO.

Турция хочет получить от Швеции и Финляндии письменные гарантии перед вступлением в НАТО

Турция хочет получить от Швеции и Финляндии письменные гарантии перед вступлением в НАТО

"Как теперь Швеция сможет вступить в НАТО? Как нация согласится с этим унижением?" — возмутился Девлет Бахчели.

Так, он возмутился тем, что Стокгольм и Хельсинки отклонили запросы Анкары на экстрадицию членов РПК и FETO. Он назвал одобрение заявок на вступление скандинавских стран в НАТО согласием с "врагами Турции".