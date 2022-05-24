Турция хочет получить от Швеции и Финляндии письменные гарантии перед вступлением в НАТО

Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Стокгольм и Хельсинки направят делегации в Анкару для обсуждения существующих разногласий.

Турция хочет получить от Финляндии и Швеции письменные гарантии, прежде чем согласиться на их вступление в НАТО. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Швеция и Финляндия должны прекратить поддерживать террористов (речь о Рабочей партии Курдистана и Движении Гюлена (FETO). — Прим. Лайфа), мы хотим от них письменного соглашения по конкретным шагам", — цитирует Чавушоглу газета Hürriyet.

Он подтвердил, что Швеция и Финляндия направят делегации в Анкару для обсуждения с представителями Турции разногласий из-за вступления в НАТО. По словам Чавушоглу, президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул приоритет дипломатии в этом вопросе.