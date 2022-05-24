Турция хочет получить от Швеции и Финляндии письменные гарантии перед вступлением в НАТО
Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Стокгольм и Хельсинки направят делегации в Анкару для обсуждения существующих разногласий.
Турция хочет получить от Финляндии и Швеции письменные гарантии, прежде чем согласиться на их вступление в НАТО. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Швеция и Финляндия должны прекратить поддерживать террористов (речь о Рабочей партии Курдистана и Движении Гюлена (FETO). — Прим. Лайфа), мы хотим от них письменного соглашения по конкретным шагам", — цитирует Чавушоглу газета Hürriyet.
Он подтвердил, что Швеция и Финляндия направят делегации в Анкару для обсуждения с представителями Турции разногласий из-за вступления в НАТО. По словам Чавушоглу, президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул приоритет дипломатии в этом вопросе.
Также стороны могут обсудить другой пункт из требований Анкары — отмену санкций на поставки продукции оборонной промышленности. Чавушоглу рассказал, что по инициативе генсека НАТО Йенса Столтенберга могут пройти переговоры с представителями Турции, Швеции и Финляндии.
Как уже сообщал Лайф, 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. В Кремле предупредили, что такой шаг Хельсинки и Стокгольма не укрепит архитектуру безопасности в Европе и чреват последствиями. Против расширения НАТО выступила и Турция: президент страны Реджеп Тайип Эрдоган отказался сказать "да" членству Финляндии и Швеции в альянсе. Позже Анкара официально опубликовала пять требований для пропуска этих стран в НАТО.
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