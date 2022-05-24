Премьер Испании объявил об участии Финляндии и Швеции в саммите НАТО
18 мая послы этих стран передали генеральному секретарю Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.
Финляндия и Швеция примут участие в саммите НАТО, который состоится в июне в Мадриде. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Он утвердительно ответил на вопрос, будут ли присутствовать на встрече две страны – кандидаты на вступление в альянс.
Как уже сообщал Лайф, 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. В Кремле предупредили, что такой шаг Хельсинки и Стокгольма не укрепит архитектуру безопасности в Европе и чреват последствиями. Против расширения НАТО выступила и Турция: президент страны Реджеп Тайип Эрдоган отказался сказать да членству Финляндии и Швеции в альянсе. Позже Анкара официально опубликовала пять требований для пропуска этих стран в НАТО.
ТАСС / EPA / Quique Garcia