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Опубликовано 24 мая 2022, 12:32

Премьер Испании объявил об участии Финляндии и Швеции в саммите НАТО

18 мая послы этих стран передали генеральному секретарю Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.

Финляндия и Швеция примут участие в саммите НАТО, который состоится в июне в Мадриде. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он утвердительно ответил на вопрос, будут ли присутствовать на встрече две страны – кандидаты на вступление в альянс.

Делегации Финляндии и Швеции определились с датой поездки в Турцию из-за спора по НАТО
Делегации Финляндии и Швеции определились с датой поездки в Турцию из-за спора по НАТО

Как уже сообщал Лайф, 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. В Кремле предупредили, что такой шаг Хельсинки и Стокгольма не укрепит архитектуру безопасности в Европе и чреват последствиями. Против расширения НАТО выступила и Турция: президент страны Реджеп Тайип Эрдоган отказался сказать да членству Финляндии и Швеции в альянсе. Позже Анкара официально опубликовала пять требований для пропуска этих стран в НАТО.

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ТАСС / EPA / Quique Garcia

Александра Вишнякова
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