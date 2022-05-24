Премьер Испании объявил об участии Финляндии и Швеции в саммите НАТО

18 мая послы этих стран передали генеральному секретарю Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.

Финляндия и Швеция примут участие в саммите НАТО, который состоится в июне в Мадриде. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес на Всемирном экономическом форуме в Давосе.