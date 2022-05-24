Делегации Финляндии и Швеции определились с датой поездки в Турцию из-за спора по НАТО
Встречи с гостями из Скандинавских стран будут проходить в президентском дворце в столице и Министерстве иностранных дел республики.
Делегации Финляндии и Швеции определились с датой поездки в Анкару для обсуждения с представителями Турции разногласий из-за их вступления в НАТО. Как сообщает телеканал A Haber, оба визита ожидаются 24 мая.
Встречи с гостями из Скандинавских стран будут проходить в президентском дворце и Министерстве иностранных дел республики. Ожидается, что с делегациями Финляндии и Швеции проведут переговоры представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын и заместитель министра иностранных дел Седат Онал.
Лайф ранее писал, что Анкара призвала заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, сославшись на то, что страны поддерживают Рабочую партию Курдистана. Чуть позже турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что взамен F-35 Вашингтон предложил Анкаре закупить истребители F-16. А 18 мая власти Турции заблокировали начало рассмотрения заявок Финляндии и Швеции.
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