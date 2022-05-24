Делегации Финляндии и Швеции определились с датой поездки в Турцию из-за спора по НАТО

Встречи с гостями из Скандинавских стран будут проходить в президентском дворце в столице и Министерстве иностранных дел республики.

Делегации Финляндии и Швеции определились с датой поездки в Анкару для обсуждения с представителями Турции разногласий из-за их вступления в НАТО. Как сообщает телеканал A Haber, оба визита ожидаются 24 мая.