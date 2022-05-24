Столтенберг: НАТО не отправит войска на Украину, чтобы не допустить войны с Россией

Генсек альянса заявил, что в организации не откажутся от планов военной помощи Киеву, однако не допускают "прямого вовлечения в войну".

НАТО не отправит свои войска на Украину, поскольку намерено не допустить войны с Россией. Такое заявление сделал во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"НАТО не будет частью конфликта, мы не отправим наши войска в регион, где они были бы прямо вовлечены в войну. Оказать Украине поддержку — да, но без прямого вовлечения в войну", — отметил он.