Столтенберг: НАТО не отправит войска на Украину, чтобы не допустить войны с Россией
Генсек альянса заявил, что в организации не откажутся от планов военной помощи Киеву, однако не допускают "прямого вовлечения в войну".
НАТО не отправит свои войска на Украину, поскольку намерено не допустить войны с Россией. Такое заявление сделал во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"НАТО не будет частью конфликта, мы не отправим наши войска в регион, где они были бы прямо вовлечены в войну. Оказать Украине поддержку — да, но без прямого вовлечения в войну", — отметил он.
Ранее в Кремле также заявляли, что прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что Россия будет готова дать "самый решительный ответ" той стороне, которая попытается вмешаться в специальную военную операцию на Украине.
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