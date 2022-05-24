Шойгу рассказал, как Украина превратилась во враждебное России государство
По словам министра обороны, не последнюю роль здесь сыграло НАТО, стремясь разместить на территории страны свою военную инфраструктуру.
Украина превратилась во враждебное России государство, усилив рвение по вступлению в Североатлантический альянс. Такое заявление сделал во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая на заседании совета коллег – министров из стран ОДКБ.
"Были активизированы усилия по вступлению Украины в НАТО, размещению на её территории коалиционной военной инфраструктуры, а сама страна превращалась во враждебное нам государство, используемое в качестве инструмента давления на Россию", — заявил Шойгу.
Ранее в Минобороны РФ назвали реальной угрозу создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки. А сам Шойгу рассказал, что Вооружённые силы России замедляют темпы наступления на Украине, чтобы все мирные жители могли покинуть окружённые населённые пункты.