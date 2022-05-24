Шойгу рассказал, как Украина превратилась во враждебное России государство

По словам министра обороны, не последнюю роль здесь сыграло НАТО, стремясь разместить на территории страны свою военную инфраструктуру.

Украина превратилась во враждебное России государство, усилив рвение по вступлению в Североатлантический альянс. Такое заявление сделал во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая на заседании совета коллег – министров из стран ОДКБ.