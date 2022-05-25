Песков: В Кремле не получали формулировок итальянского плана по урегулированию на Украине

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что власти "видели, читали и слышали" параметры, которые анонсировались в средствах массовой информации.

В Кремле не получали формулировок итальянского плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.