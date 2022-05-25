Песков: В Кремле не получали формулировок итальянского плана по урегулированию на Украине
При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что власти "видели, читали и слышали" параметры, которые анонсировались в средствах массовой информации.
В Кремле не получали формулировок итальянского плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
"Мы, безусловно, видели, читали и слышали те параметры плана, которые анонсировались в средствах массовой информации, но формулировки мы ещё не получали", — сказал представитель Кремля в ходе общения с журналистами.
Ранее Лайф писал, что в России начали изучать план, который предложил Рим для урегулирования ситуации вокруг Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не видел итальянских предложений, но предположил, что текст будет передан по дипломатическим каналам. А замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что "мирные планы" Запада создаются строго в интересах НАТО и западного миропорядка, в то время как сама Украина договариваться совсем не хочет.
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