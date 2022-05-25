В двух районах Воронежской области отменят высокий уровень террористической опасности

Подобная мера перестанет действовать уже с завтрашнего дня. Она была введена губернатором региона 11 апреля для усиления работы структур, которые обеспечивают правопорядок и безопасность.

В приграничных Россошанском и Кантемировском районах Воронежской области с 26 мая отменяется высокий (жёлтый) уровень террористической опасности. Об этом сообщает региональное правительство.

"Решением председателя антитеррористической комиссии Воронежской области губернатора Воронежской области Александра Гусева ранее установленный на территории Россошанского и Кантемировского муниципальных районов Воронежской области высокий (жёлтый) уровень террористической опасности отменён с 00:00 26.05.2022", — сказано в записи.

Напомним, подобная мера в Кантемировском и Россошанском районах Воронежской области была введена 11 апреля. Позднее она дважды продлевалась на 15 суток.