В двух районах Воронежской области отменят высокий уровень террористической опасности
Подобная мера перестанет действовать уже с завтрашнего дня. Она была введена губернатором региона 11 апреля для усиления работы структур, которые обеспечивают правопорядок и безопасность.
В приграничных Россошанском и Кантемировском районах Воронежской области с 26 мая отменяется высокий (жёлтый) уровень террористической опасности. Об этом сообщает региональное правительство.
"Решением председателя антитеррористической комиссии Воронежской области губернатора Воронежской области Александра Гусева ранее установленный на территории Россошанского и Кантемировского муниципальных районов Воронежской области высокий (жёлтый) уровень террористической опасности отменён с 00:00 26.05.2022", — сказано в записи.
Напомним, подобная мера в Кантемировском и Россошанском районах Воронежской области была введена 11 апреля. Позднее она дважды продлевалась на 15 суток.
А ранее Лайф рассказывал, что власти Курской области до 8 июня продлили жёлтый уровень террористической опасности. Губернатор призвал граждан быть бдительными и выразил надежду на то, что принятые меры помогут сохранить стабильность в регионе и обеспечить безопасность курян.
Сайт Управления Росгвардии по Воронежской области