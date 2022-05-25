Российские средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8 в Николаевской области
А в Харьковской области, под Одессой и в нескольких населённых пунктах ДНР были "сняты" одиннадцать беспилотников, в том числе один турецкий "Байрактар".
Российские средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8 в Николаевской области и 11 беспилотников, в том числе один турецкий "Байрактар". Об этом сообщил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны над населённым пунктом Бармашово в Николаевской области сбит один вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — уточнил он.
Беспилотники были сбиты в районах острова Змеиный, а также близ населённых пунктов Глубокое, Першотравневое, Большие Проходы в Харьковской области, а также Верхнеторецкое, Ставки и Терны, Шандриголово в ДНР.
Ранее сообщалось, что с начала военной спецоперации на Украине российские средства ПВО сбили в воздухе около 90 ударных беспилотников "Байрактар". Такие дроны являются простой целью для российских зенитных ракетных комплексов "Тор-М2", "Панцирь-С" и "Бук-М3" из-за своих достаточно больших размеров, низкой скорости и крайне слабой манёвренности.
flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine