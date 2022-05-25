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Опубликовано 25 мая 2022, 12:03

Игровой момент: Российский гонщик Даниил Квят разбил очки главе "Формулы-1" во время футбольного матча

К счастью, никто в результате не пострадал, а сама встреча завершилась вничью — 3:3.

Гонщик Даниил Квят разбил очки главе "Формулы-1" Стефано Доменикали во время футбольного матча. Видео © Twitter / Sky Sports F1

Российский гонщик Даниил Квят стал героем забавного эпизода во время благотворительного матча перед Гран-при Монако в рамках "Формулы-1". Наш соотечественник случайно разбил очки главе турнира Стефано Доменикали.

Как видно на опубликованных кадрах, инцидент случился во время выхода один на один. Квят попытался прокинуть мяч через Доменикали, который пошёл ему навстречу. Итогом стали разбитые очки главы "Формулы-1".

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Добавим, что матч является традиционным и проходит ежегодно перед началом Гран-при Монако на стадионе "Луи II". Участие в нём принимают команды звёзд и "Формулы-1". В этом году встреча завершилась со счётом 3:3.

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Шамиль Гаджиев
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