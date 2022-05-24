Семикратный чемпион "Формулы-1" Хэмилтон проваливает сезон и нарывается на хейт от фанатов Сам гонщик несколько недель назад признался, что "выбыл из борьбы за титул" на фоне не самых удачных результатов. 3307 3307 Льюис Хэмилтон. Обложка © Getty Images / Eric Alonso

Очередной и уже 73-й по счёту сезон "Формулы-1" дарит миру новое интересное противостояние. Роль главного антагониста чемпиона прошлого года Макса Ферстаппена из "Ред Булла" занял не Льюис Хэмилтон, а другой пилот. Что же до семикратного чемпиона мира, то он пока далёк от лучшей формы и лишь однажды заехал в тройку лучших. Пока британец — главное разочарование сезона, что не могут не заметить и болельщики. Лайф рассказывает, как обстоят дела у Льюиса Хэмилтона и почему его ещё рано списывать со счетов.

Шесть гонок и один подиум

Прошлый сезон болельщики "Формулы-1" наверняка запомнят надолго. Борьба Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона за звание чемпиона до самого последнего круга — настоящее украшение "Королевских гонок". Тогда в Абу-Даби после финального этапа на титулованного британца было больно смотреть. Но болельщики уже предвкушали новый раунд их противостояния в следующем сезоне. Тогда казалось, что иного и быть не может.

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Новый сезон начался с того, что Ферстаппен провалился в Бахрейне, став лишь 19-м, а Хэмилтон пропустил вперёд дуэт из "Феррари" — Шарля Леклера и Карлоса Сайнса. С тех пор представитель Нидерландов из "Ред Булла" здорово добавил и вернулся на вершину, а Хэмилтон начал заметно сдавать. В итоге — худшее начало сезона за всю историю выступлений британца в "Формуле-1".

Хуже было только в 2009 году, когда Хэмилтон в ранге чемпиона лишь трижды за девять этапов попал в десятку сильнейших. Зато финиш был очень неплохим: победы в Венгрии и Сингапуре и хорошие результаты в Бразилии, Японии и на Гран-при Европы. С тех пор британец неизменно демонстрировал очень хорошее пилотирование — да и с результатами всё было в полном порядке. Теперь же у пилота "Мерседеса", с которым долгие годы не знали, как бороться, большие проблемы.

Понимает это и сам Льюис Хэмилтон. Ещё после четвёртого этапа сезона (Гран-при Эмилии-Романьи) он сделал достаточно откровенное признание.

Я определённо выбыл из борьбы за титул. В этом не может быть никаких сомнений. Однако я определённо продолжу трудиться и выкладываться, чтобы постараться как-то вернуться в борьбу Льюис Хэмилтон Семикратный чемпион "Формулы-1"

И это при том, что Хэмилтона всегда считали настоящим оптимистом и гонщиком, который не сдаётся. Однако в нынешнем сезоне всё идёт наперекосяк. Плюс имеются некоторые проблемы и с болидом семикратного чемпиона, да и вообще у "Мерседеса". Хотя молодому Джорджу Расселлу это особо не мешает: и он уже дважды заехал на подиум в этом сезоне и не опускается ниже пятого места в гонках.

Впрочем, списывать Хэмилтона заранее не стоит. На прошедшем в минувшие выходные Гран-при Испании он был признан пилотом дня. Ещё бы! После столкновения на первом круге и отката аж на 19-е место британец прорвался на пятую строчку. Однако даже это не спасло его от хейта фанатов из-за одной достаточно любопытной детали.

"Прекрати плакать, "сэр"

Неожиданным для многих поклонников британца стало его заявление, которое он сделал во время гонки, общаясь с командным мостиком "Мерседеса". После аварии и падения на 19-е место Хэмилтон, и это очень сильно бросается в глаза, словно готов был отказаться от любой борьбы.

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"Я бы на вашем месте поберёг мотор. Простите, ребята", — сказал Хэмилтон.

При этом "Мерседес" не собирался сдаваться и дал команду: борьбу продолжать. Аргумент был один: по прогнозам команды, Льюис Хэмилтон мог пробиться аж на восьмое место. Реальность оказалась куда более приятной: британец в итоге занял пятое место, показав всем, как нужно возвращаться в гонку. При этом от достаточно едких комментариев поклонников "Королевских гонок" Хэмилтона это не спасло.

"Прекрати плакать и пилотируй, "сэр", — написал один из болельщиков.

"Очевидно, у него нет никакого желания бороться в середине пелотона. Должно быть, он хочет посетить какие-то хорошенькие ювелирные магазины в Барселоне!" — заметил другой пользователь соцсетей.

Так или иначе, а по 37-летнему гонщику видно, что ему очень непросто. Хотя гонка в Испании показала, что порох в пороховницах у британца ещё остался. Да и сам Хэмилтон после Гран-при сменил пессимистичные заявления на куда более вдохновляющие.

"Это явный признак, что мы идём в верном направлении. Не сомневаюсь, что в какой-то момент ("Мерседес будет сражаться за победы. — Прим. Лайфа), потому что сегодня я бы боролся с "Ред Буллом". Это даёт большую надежду на то, что рано или поздно мы окажемся в битве за победу", — заявил Хэмилтон после своего прорыва на пятое место.

Тем не менее Льюис Хэмилтон пока на достаточно низком для себя шестом месте в общем зачёте. Громкие заявления о том, что мы "будем бороться", вселяют определённый оптимизм, но у семикратного чемпиона мира впереди очень сложный сезон, в котором нужно будет прорываться на ведущие позиции примерно так же, как он сделал это на последнем Гран-при.

Кто лидирует в "Формуле-1"?

На место Хэмилтона готовы прийти куда более молодые и дерзкие гонщики. В роли лидера сезона отныне Макс Ферстаппен. Пилот "Ред Булла" в прошлом сезоне ярко боролся именно с Хэмилтоном, а теперь у него совсем иные соперники и заботы. Впрочем, это не помешало ему чувствовать себя очень комфортно и одержать три победы подряд. Всего у действующего чемпиона в этом сезоне четыре первых места в шести гонках.

Макс Ферстаппен. Фото © Getty Images / Cristiano Barni ATPImages

Куда более стабилен представитель Монако Шарль Леклер из "Феррари". Для него провалы в этом сезоне — скорее исключение, нежели правило. Монегаск лишь в Испании не добрался до финиша, а до этого его худшим результатом было шестое место на Гран-при Эмилии-Романьи. В остальных гонках либо победы, либо вторые места. Плюс Леклер — абсолютный король квалификаций: из шести этапов у него четыре "поула".

Нельзя не отметить и напарника Льюиса Хэмилтона, ещё одного британца — Джорджа Расселла. В "Мерседес" он пришёл на место Валттери Боттаса, который долгое время был вечным вторым за Хэмилтоном. 24-летний Расселл же, напротив, в этом сезоне идёт выше, да и смотрится гораздо интереснее более опытного напарника. Примечательно, что если надо, то и с Хэмилтоном он готов зарубиться, несмотря на все командные моменты. Вполне возможно, что именно за Расселлом будущее "Мерседеса".

Примечательно и то, что Ферстаппену, Расселлу и Леклеру — по 24 года. То есть Хэмилтон старше каждого из них на целых 13 лет. Всё это даёт повод многим болельщикам и экспертам кричать о том, что семикратному чемпиону "Формулы-1" пора оставить спорт в прошлом и заняться чем-то другим. Правда, сам Хэмилтон да и боссы "Мерседеса" с этим явно не согласны. Так что сейчас для титулованного британца пришло время доказывать всем и каждому, что он ещё не сдался и готов побороться за титул.

Фото © Getty Images / Cristiano Barni ATPImages Кто выиграет сезон в "Формуле-1"? 0 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Джордж Расселл или Серхио Перес Льюис Хэмилтон начнёт разрывать всех и победит по итогам сезона

Авторы Шамиль Гаджиев