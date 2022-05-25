Путин сегодня посетит в госпитале российских военных, раненных в ходе спецоперации
Представитель Кремля Дмитрий Песков при этом подчеркнул, что "раньше так бывало неоднократно".
Президент РФ Владимир Путин сегодня посетит один из московских госпиталей, где пообщается с военными, получившими ранения в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин в одном из военных госпиталей в Москве посетит военнослужащих Вооружённых сил РФ, которые получили ранения в ходе специальной военной операции. Посетит их, пообщается с ними", — отметил представитель Кремля и подчеркнул, что "раньше так бывало неоднократно".
А ранее в госпиталь к российским военным приезжал министр обороны Сергей Шойгу. В марте в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка он вручил государственные награды отличившимся во время спецоперации на Украине: звезду Героя России, орден Мужества и десять медалей "За отвагу".
ТАСС/Михаил Терещенко