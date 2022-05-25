Путин сегодня посетит в госпитале российских военных, раненных в ходе спецоперации

Представитель Кремля Дмитрий Песков при этом подчеркнул, что "раньше так бывало неоднократно".

Президент РФ Владимир Путин сегодня посетит один из московских госпиталей, где пообщается с военными, получившими ранения в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин в одном из военных госпиталей в Москве посетит военнослужащих Вооружённых сил РФ, которые получили ранения в ходе специальной военной операции. Посетит их, пообщается с ними", — отметил представитель Кремля и подчеркнул, что "раньше так бывало неоднократно".