В МИД РФ опровергли американский фейк о краже россиянами зерна из украинских портов

Москва допускает возможность переговоров по вывозу зерна из украинских портов, по этому вопросу идёт взаимодействие с ООН.

Министерство иностранных дел России опровергает сообщение телеканала CNN о том, что российские военнослужащие якобы воруют зерно из украинских портов. Об этом заявил в среду журналистам замглавы ведомства Андрей Руденко. По словам дипломата, это слухи, которые не соответствуют действительности.

"Я полностью это отвергаю", — приводит его заявление ТАСС.

Он добавил, что Москва допускает возможность переговоров по вывозу зерна из украинских портов, по этому вопросу идёт взаимодействие с ООН.