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Опубликовано 25 мая 2022, 08:50

В МИД РФ опровергли американский фейк о краже россиянами зерна из украинских портов

Москва допускает возможность переговоров по вывозу зерна из украинских портов, по этому вопросу идёт взаимодействие с ООН.

Министерство иностранных дел России опровергает сообщение телеканала CNN о том, что российские военнослужащие якобы воруют зерно из украинских портов. Об этом заявил в среду журналистам замглавы ведомства Андрей Руденко. По словам дипломата, это слухи, которые не соответствуют действительности.

"Я полностью это отвергаю", — приводит его заявление ТАСС.

Он добавил, что Москва допускает возможность переговоров по вывозу зерна из украинских портов, по этому вопросу идёт взаимодействие с ООН.

МО РФ: В шести портах Украины заблокированы 70 иностранных судов
МО РФ: В шести портах Украины заблокированы 70 иностранных судов

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что все разговоры о якобы имеющем место блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах являются спекуляциями. Вина за это лежит на Киеве, так как украинские войска заминировали свои морские порты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков со своей стороны отмечал, что Россия никак не препятствует вывозу зерна с Украины, в том числе через Польшу, уточнив, что поставки могут идти по железной дороге в вагонах, в которых ранее Киеву приходило иностранное оружие.

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Pixabay

Алексей Берковиц
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