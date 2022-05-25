В МИД РФ опровергли американский фейк о краже россиянами зерна из украинских портов
Москва допускает возможность переговоров по вывозу зерна из украинских портов, по этому вопросу идёт взаимодействие с ООН.
Министерство иностранных дел России опровергает сообщение телеканала CNN о том, что российские военнослужащие якобы воруют зерно из украинских портов. Об этом заявил в среду журналистам замглавы ведомства Андрей Руденко. По словам дипломата, это слухи, которые не соответствуют действительности.
"Я полностью это отвергаю", — приводит его заявление ТАСС.
Он добавил, что Москва допускает возможность переговоров по вывозу зерна из украинских портов, по этому вопросу идёт взаимодействие с ООН.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что все разговоры о якобы имеющем место блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах являются спекуляциями. Вина за это лежит на Киеве, так как украинские войска заминировали свои морские порты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков со своей стороны отмечал, что Россия никак не препятствует вывозу зерна с Украины, в том числе через Польшу, уточнив, что поставки могут идти по железной дороге в вагонах, в которых ранее Киеву приходило иностранное оружие.
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