ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 мая 2022, 18:55

МО РФ: В шести портах Украины заблокированы 70 иностранных судов

Выйти в открытое море кораблям не позволяют созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность, сообщили в Минобороны РФ.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в настоящее время в шести украинских портах остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств.

"В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море", — сказал он в ходе брифинга.

Ежедневно Вооружённые силы РФ открывают морской гуманитарный коридор в юго-западном направлении от территориального моря Украины, однако власти Киева продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев по обеспечению безопасного выхода судов в район сбора. При этом, как отметил Мизинцев, сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.

Были в изоляции 72 дня: Москалькова сообщила об освобождении 11 российских моряков из плена на Украине
Были в изоляции 72 дня: Москалькова сообщила об освобождении 11 российских моряков из плена на Украине

ВС России 25 мая откроют коридор к Чёрному морю для выхода судов из порта Мариуполя. Его протяжённость составит 115 миль, а ширина — 2 мили. Минная опасность в акватории гавани в настоящее время устранена.

BannerImage

Onur Coban / Anadolu Agency via Getty Images

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar