МО РФ: В шести портах Украины заблокированы 70 иностранных судов

Выйти в открытое море кораблям не позволяют созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность, сообщили в Минобороны РФ.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в настоящее время в шести украинских портах остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств.

"В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море", — сказал он в ходе брифинга.

Ежедневно Вооружённые силы РФ открывают морской гуманитарный коридор в юго-западном направлении от территориального моря Украины, однако власти Киева продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев по обеспечению безопасного выхода судов в район сбора. При этом, как отметил Мизинцев, сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.