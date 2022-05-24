Боевикам "Азова" присваивали порядковые номера вместо имён

На территории мариупольской базы полка было найдено фото стоящего в казарме, раздетого по пояс бритого наголо молодого человека, держащего в руках табличку с цифрой 97.

На базе "Азова" в Мариуполе обнаружена часть личного дела одного из боевиков нацбатальона, где он фигурирует не под именем и фамилией, а под присвоенным ему порядковым номером. Об этом пишет РИА "Новости".

Доказательство тому было найдено на территории мариупольской базы "Азова", которая находилась в районе 61-й городской школы. Там обнаружили фото стоящего в казарме, раздетого по пояс бритого наголо молодого человека, держащего в руках табличку с цифрой 97. Ни фамилии, ни инициалов молодого человека на этой фотографии нет.

Там же найдены "Служебная характеристика рекрута № 97" и "Индивидуальные оценки рекрута № 97 за базовый курс боевой подготовки". В этих документах фамилия и инициалы националиста указаны в скобках рядом с его порядковым номером. Согласно документам, под номером 97 фигурирует 19-летний боевик Шевчук Р.В. Из характеристик и оценок следует, что рекрут номер 97 обучался огневой и военной подготовке, а также ориентированию на местности и курсу тактической медицины по стандарту TCCC, принятому в армии США.

Все документы члена нацбатальона были составлены на украинском языке и отпечатаны на бланках военной школы командиров "Азова" имени полковника Евгения Коновальца.