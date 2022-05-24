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Опубликовано 24 мая 2022, 18:36

Дуда пожаловался на отказ ФРГ передать Польше танки взамен отправленных на Украину

Поделившись с Киевом, республика, по его словам, снизила свой оборонный потенциал и рассчитывает на помощь со стороны партнёров.

Варшава разочарована отказом ФРГ передать польской армии немецкие танки Leopard взамен отправленных республикой на Украину Т-72. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе брифинга на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

"Мы передали Украине наши танки, очень большое количество", — сказал Дуда и напомнил, что в Варшаве "приняли такое решение, так как посчитали, что это обязанность как соседа Украины".

Однако же тем самым страна снизила свой оборонный потенциал, сократила запасы и рассчитывает на то, что получит поддержку со стороны НАТО, США, а также Германии, заметил Дуда.

Spiegel: Германия поссорилась с Польшей из-за поставок оружия Украине
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Напомним, что Польша в начале мая передала Украине 232 танка Т-72М1, а также переносные зенитные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и самоходные гаубицы. Тогда Варшава хвасталась, что заняла второе место после США как страна, оказавшая наибольшую военную помощь Украине.

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Picture alliance via Getty Images / Philipp Schulze

Андрей Бражников
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