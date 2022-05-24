Дуда пожаловался на отказ ФРГ передать Польше танки взамен отправленных на Украину
Поделившись с Киевом, республика, по его словам, снизила свой оборонный потенциал и рассчитывает на помощь со стороны партнёров.
Варшава разочарована отказом ФРГ передать польской армии немецкие танки Leopard взамен отправленных республикой на Украину Т-72. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе брифинга на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.
"Мы передали Украине наши танки, очень большое количество", — сказал Дуда и напомнил, что в Варшаве "приняли такое решение, так как посчитали, что это обязанность как соседа Украины".
Однако же тем самым страна снизила свой оборонный потенциал, сократила запасы и рассчитывает на то, что получит поддержку со стороны НАТО, США, а также Германии, заметил Дуда.
Напомним, что Польша в начале мая передала Украине 232 танка Т-72М1, а также переносные зенитные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и самоходные гаубицы. Тогда Варшава хвасталась, что заняла второе место после США как страна, оказавшая наибольшую военную помощь Украине.
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