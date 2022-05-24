В Мариуполе 81-летняя бабушка спасала детей и стариков от голода, отпаивая молоком своих коз

Самой женщине пришлось 12 дней прятаться от обстрелов и довольствоваться помощью военных и прохожих. Теперь она просит привезти корм для животных и починить крышу дома.

Женщина из Мариуполя — 81-летняя Лидия Доля — во время обстрелов спасала пожилых людей и детей, отпаивая их молоком своих коз. Об этом порталу Ura.ru сообщил доброволец Юрий Гагарин с позывным Ангел.

По его словам, женщина давала молоко бесплатно всем нуждающимся. Сама она 12 дней провела в убежище, пережидая обстрелы. Выживала благодаря солдатам и прохожим: кто хлебом угостит, кто яйцом, а кто половинкой кулича. Солдаты даже делились консервами. Сейчас женщине необходим корм для коз, а ещё нужно починить окна и протекающую крышу дома. По словам Гагарина, жильё он обязательно отремонтирует, а зерно и продукты женщине уже доставлены.

"За таких можно жизнь отдавать — и не страшно. Они, эти бедные бабушки, подают пример всем. Спасибо тебе, бабулечка. Это мы тебе денег должны, что не рассчитаемся никогда за молоко твоё для детей", — заявил Гагарин.

Издание отмечает, что сам Ангел ранее был предпринимателем, но решил заняться благотворительностью. За спасение 367 детей мужчина представлен к ордену Мужества.