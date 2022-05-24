ВС России 25 мая откроют коридор к Чёрному морю для выхода судов из порта Мариуполя

Его протяжённость составит 115 миль, а ширина — две мили. Минная опасность в акватории гавани в настоящее время устранена.

Вооружённые силы РФ откроют с 08:00 мск 25 мая гуманитарный коридор к Чёрному морю для безопасного выхода иностранных судов из порта Мариуполя. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Для безопасного выхода иностранных судов из порта Мариуполь с 08:00 мск 25 мая организуется гуманитарный коридор протяжённостью 115 миль и шириной две мили в направлении Чёрного моря", — уточнил Мизинцев.

Он напомнил, что минная опасность в акватории порта в настоящее время устранена благодаря проведению комплекса мероприятий силами ВМФ России. Сейчас выполняются мероприятия по восстановлению её инфраструктуры, отметил Мизинцев.