ВС России 25 мая откроют коридор к Чёрному морю для выхода судов из порта Мариуполя
Его протяжённость составит 115 миль, а ширина — две мили. Минная опасность в акватории гавани в настоящее время устранена.
Вооружённые силы РФ откроют с 08:00 мск 25 мая гуманитарный коридор к Чёрному морю для безопасного выхода иностранных судов из порта Мариуполя. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Для безопасного выхода иностранных судов из порта Мариуполь с 08:00 мск 25 мая организуется гуманитарный коридор протяжённостью 115 миль и шириной две мили в направлении Чёрного моря", — уточнил Мизинцев.
Он напомнил, что минная опасность в акватории порта в настоящее время устранена благодаря проведению комплекса мероприятий силами ВМФ России. Сейчас выполняются мероприятия по восстановлению её инфраструктуры, отметил Мизинцев.
Ранее Лайф писал, что капитан заблокированной в порту Мариуполя "Царевны" поблагодарил волонтёров за помощь. Из-за военных действий на территории Украины болгарское судно оказалось в ловушке. На сухогрузе сейчас остаётся пять граждан балканской республики, остальные 15 эвакуировались.
Alexandra Radu / Anadolu Agency via Getty Images