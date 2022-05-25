Актёр Константин Лавроненко объяснил значение символа Z для россиян

Артист также отметил, что сегодня слишком много внимания уделяется деятелям искусства, которые не поддержали соотечественников и покинули страну.

Российский актёр Константин Лавроненко поделился личными соображениями по поводу значения буквы Z. В беседе с RG.ru артист отметил, что соответствующий баннер на фасаде здания Театра Олега Табакова его никак не смущает.

Лавроненко сказал, что гордится этим символом, который можно сравнить с георгиевской ленточкой, напоминающей о жертвах русского народа в борьбе с фашизмом. И, напротив, "очень много значительности придаётся актёрам, певцам, людям искусства, которые чего-то испугались и уехали", добавил он.

"Речь идёт о единицах — а наш актёрский цех силён совсем другими людьми, которые поддерживают и букву Z, и свою страну. И я в их числе", — заявил артист.