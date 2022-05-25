Замглавы МИД Руденко: Вопрос обмена Медведчука сейчас не рассматривается

В Кремле также неоднократно отмечали, что украинского политика не планируют менять на украинских силовиков, в том числе сдавшихся с "Азовстали".

Российская сторона не рассматривает вопрос о возможности обмена украинского политика Виктора Медведчука. Об этом сообщил журналистам в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Нет, не рассматривается. Я уже говорил на эту тему, у нас в МИД такой информации нет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.