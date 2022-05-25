Замглавы МИД Руденко: Вопрос обмена Медведчука сейчас не рассматривается
В Кремле также неоднократно отмечали, что украинского политика не планируют менять на украинских силовиков, в том числе сдавшихся с "Азовстали".
Российская сторона не рассматривает вопрос о возможности обмена украинского политика Виктора Медведчука. Об этом сообщил журналистам в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Нет, не рассматривается. Я уже говорил на эту тему, у нас в МИД такой информации нет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, о задержании Виктора Медведчука стало известно 12 апреля. Позже президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять оппозиционера на украинских военнопленных, а жена Медведчука Оксана Марченко в обращении к Владимиру Путину заявила о его согласии на обмен и выдачу Москве. Однако российская сторона на официальном уровне не подтверждала возможности такого обмена. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что речь об обмене Медведчука на украинских военнопленных не ведётся.
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