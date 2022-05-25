Российские военные обнаружили в больнице Мариуполя взрывные устройства ВСУ

Они были заложены под аппаратами, в которых содержится радиоактивное вещество. По оценкам специалистов, если бы взрыв случился, то заразился бы целый район города.

Российские военные во время проверки в одной из больниц Мариуполя, которая использовалась ВСУ как опорный пункт, обнаружили два дистанционно управляемых взрывных устройства. Об этом сообщил телеканал "Звезда".

Указывается, что найденные взрывные устройства находились под гамма-терапевтическими установками, которые применяются для лечения онкобольных. В этих аппаратах содержится радиоактивное вещество кобальт-60. Согласно оценкам специалистов, если бы взрыв случился, то заразился бы целый район города.

"Похоже, трагедия не случилась, потому что националисты торопились и не успели доделать работы. Сапёры вместе со взрывным устройством нашли пульт, возможно, им и должны были подорвать устройство", — рассказал корреспондент телеканала Владислав Кустов.