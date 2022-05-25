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Опубликовано 25 мая 2022, 08:29
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ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили цеха завода "Мотор Сич" в Запорожье

Это предприятие производило двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины.

Вооружённые силы России уничтожили цеха завода "Мотор Сич" в Запорожье, которые производили двигатели для боевой авиации Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили цеха завода "Мотор Сич" в Запорожье. Видео © Минобороны РФ

"Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода "Мотор Сич", выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов", — отметил он.

Также, по словам Конашенкова, в районе железнодорожной станции Покровское Днепропетровской области уничтожены резервы ВСУ, которые перебрасывали для усиления группировки войск в Донбассе.

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За сутки ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск ВС РФ поразили около 500 целей в ходе специальной военной операции на Украине.

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Александра Вишнякова
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