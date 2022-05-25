Это предприятие производило двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины.

Вооружённые силы России уничтожили цеха завода "Мотор Сич" в Запорожье, которые производили двигатели для боевой авиации Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили цеха завода "Мотор Сич" в Запорожье. Видео © Минобороны РФ

"Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода "Мотор Сич", выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов", — отметил он.

Также, по словам Конашенкова, в районе железнодорожной станции Покровское Днепропетровской области уничтожены резервы ВСУ, которые перебрасывали для усиления группировки войск в Донбассе.