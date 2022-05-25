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Опубликовано 25 мая 2022, 08:29

Минобороны РФ: Порт Мариуполя заработал в повседневном режиме

Сообщалось, что в ходе разминирования территории морской гавани российские военные обезвредили более 12 тысяч снарядов.

Морской порт Мариуполя начал работу в обычном режиме после того, как российские военные завершили мероприятия по разминированию его территории. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В освобождённом от украинских боевиков городе Мариуполе Донецкой Народной Республики завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, который начал функционирование в повседневном режиме", — сказал он.

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Как писал Лайф, в ходе разминирования российскими военными порта Мариуполя было обезврежено свыше 12 тысяч взрывоопасных предметов, брошенных украинскими солдатами и боевиками нацбатов.

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ТАСС / Владимир Гердо

Максим Плетнёв
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