Минобороны РФ: Порт Мариуполя заработал в повседневном режиме

Сообщалось, что в ходе разминирования территории морской гавани российские военные обезвредили более 12 тысяч снарядов.

Морской порт Мариуполя начал работу в обычном режиме после того, как российские военные завершили мероприятия по разминированию его территории. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В освобождённом от украинских боевиков городе Мариуполе Донецкой Народной Республики завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, который начал функционирование в повседневном режиме", — сказал он.