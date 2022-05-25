Минобороны РФ: Порт Мариуполя заработал в повседневном режиме
Сообщалось, что в ходе разминирования территории морской гавани российские военные обезвредили более 12 тысяч снарядов.
Морской порт Мариуполя начал работу в обычном режиме после того, как российские военные завершили мероприятия по разминированию его территории. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В освобождённом от украинских боевиков городе Мариуполе Донецкой Народной Республики завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, который начал функционирование в повседневном режиме", — сказал он.
Как писал Лайф, в ходе разминирования российскими военными порта Мариуполя было обезврежено свыше 12 тысяч взрывоопасных предметов, брошенных украинскими солдатами и боевиками нацбатов.
ТАСС / Владимир Гердо